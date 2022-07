ਨਵੇਂ ਏ. ਜੀ. ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਾਂ.....

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਏ. ਜੀ. ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਤਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਏ. ਜੀ. ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਦਾਕਾਰ ਬਦਲੇ ਹਨ।

ਜਾਖੜ ਦੀ ਟਵੀਟ ਪਿੰਚ

ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਏ. ਜੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏ. ਜੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

It seems @BhagwantMann govt is 'going' - Channi govt way!

Striking similarities.

Then also,first DGP was removed,then the AG.

Same script being followed now,only characters have changed.

Earlier the puppeteer was Harish,now it’s Raghav Chadha.

In any case;Punjab suffers.

— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) July 26, 2022