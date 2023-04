Bathinda Military Station Firing: जानिए बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग पर भारतीय सेना ने क्या कहा

Punjab's Bathinda Military Station Firing News Today: पंजाब से आज यानी बुधवार को एक बड़ी खबर सामने आई कि बठिंडा स्थित मिलिट्री स्टेशन में गोलीबारी हुई जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई. इस दौरान पंजाब पुलिस के सूत्रों द्वारा बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी की घटना में किसी भी तरह के आतंकी पहलू होने से इनकार कर दिया गया.

बता दें कि बठिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग की घटना पर अब से थोड़ी देर में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे और इस घटनाक्रम के बारे में बताएंगे.

इसी बीच भारतीय सेना द्वारा अपने अधिकारिक बयान में कहा गया कि "बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना के दौरान एक आर्टिलरी यूनिट के चार जवानों की गोली लगने से मौत हो गई. कर्मियों को कोई अन्य चोट या संपत्ति के नुकसान, क्षति की सूचना नहीं है."

भारतीय सेना ने यह भी बताया कि "इलाके को सील कर दिया गया है और मामले के तथ्यों को स्थापित करने के लिए पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त जांच की जा रही है." उनका यह भी कहना है कि "दो दिन पहले गायब हुए 28 राउंड के साथ एक INSAS राइफल के शामिल होने के संभावित मामले सहित सभी पहलुओं का पता लगाया जा रहा है."

बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग की घटना में शहीद हुए जवानों के परिवारों को जानमाल के नुकसान की सूचना दी जा रही है, भारतीय सेना ने कहा. जैसे ही यह घटना घटी तो लोगों को लगा कि कहीं यह कोई आतंकवादी हमला न हो, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है.

