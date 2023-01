CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦਾ Calender ਜਾਰੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ!

New Year Calander 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਹੁੰ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ’ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CM @BhagwantMann released the calendar of Punjab Govt for year 2023 at his office in Punjab Civil Secretariat- I. The layout design of calendar has been conceptualized & prepared by Information & Public Relations Department & printed by Controller Printing & Stationery Punjab. pic.twitter.com/N3oY02alXi

— CMO Punjab (@CMOPb) January 2, 2023