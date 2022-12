ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋ ਬਿਹਤਰ, ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੀ ਰੈਕਿੰਗ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ

Punjab retained Law and Order ranking at No. 2: ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਤਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ।

ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਵਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (Gaurav Yadav, DGP Punjab) ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2022 ’ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

In the recent @IndiaToday : States of the States 2022.

#Punjab has retained its Law & Order ranking at Number 2.

Grateful to all our stakeholders including our citizens, who have been helping us work with the society in a synchronized way. (1/2) pic.twitter.com/dtbvRL9rOR

