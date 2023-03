ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਗਾਇਆ 'ਕੇਸਰੀਆ ਗੀਤ'! ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ

Punjabi Boy Sing Kesariya in 4 Language: ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿਲੇ ਸੁਰ ਮੇਰਾ ਤੁਮਹਾਰਾ' ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੀਤ 'ਕੇਸਰੀਆ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਪਿਆ' ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨੰਬਰ ਸੀ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਰਣ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਇਨ ਵਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (Punjabi Boy Sing Kesariya in 4 Language) ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ- ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼। ਫ਼ਿਲਮ 'ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ' ਦਾ ਗੀਤ ਕੇਸਰੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

A Punjabi lad singing Kesariya in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu and Hindi. I don’t know how well as I don’t know southern languages but sounds fabulous. Learning more languages is a beautiful thing. Anyone knows who is he? #IncredibleIndia pic.twitter.com/dCJKiOd3JZ

— Satbir Singh (@thesatbir) March 16, 2023