Rakhi Sawant news: ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ 'ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ' ਅਤੇ 'ਝੂਠੇ ਮੌਲਾਨਾ' ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸੇ

Rakhi Sawant marriage news: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ 'ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਦੁਰਾਨੀ (Adil Khan Durrani) 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪਤੀ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਲ ਉਸਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Adil Khan Durrani ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਰਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਦਿਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਖੀ ਆਦਿਲ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ? ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ।

