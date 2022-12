ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ’ਚ

Jagmeet Brar's Co-ordination committee: ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਕਤਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਅਤੇ ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ, ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹਮਲਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SAD Disciplinary Comm Chairman S. Sikandar S Maluka has asked ex- MP @JagmeetSinghMKS to explain his anti-party utterances in person at 12 noon on Dec 6 at party HQ in Chd before the committee. The Comm had earlier found his reply to show cause notice issue to him unsatisfactory. pic.twitter.com/nTSuXSACXI

— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) December 2, 2022