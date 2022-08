ਵਿਕਾਸ ਦੇ Silver Medal ਜਿੱਤਣ ’ਚ Sidhu Moosewala ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੱਡਾ ਰੋਲ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠਾਕੁਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਮਗ਼ਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ’ਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲ਼ ਤੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾ ਰਹੇ।

ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ "Level" ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ’ਚ ਉਸਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਪੱਟ ’ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੀਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਜਲਦ ਹੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ।

