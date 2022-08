ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਇਓ ਵਾਂਝੇ

ਚੰਡੀਗੜ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। CM ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸਬੰਰ, 2021 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (PSPCL) ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Announcing amnesty for defaulting domestic electricity consumers Power Minister @AAPHarbhajan said that the outstanding electricity bills till Dec 31, 2021 of those who have not paid their dues till Jun 30, 2022, have been waived. @PSPCLPb has issued a notification in this regard

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) August 4, 2022