Kanwar Chahal death news: कौन था कंवर चहल? पंजाबी इंडस्ट्री को अचानक कह गया अलविदा

Kanwar Chahal death news in Hindi: पंजाब से आज यानी गुरूवार को एक बेहद दुखद खबर सामने आई की पंजाबी सिंगर कंवर चहल (Who was Kanwar Chahal?) का निधन हो गया. वह संगीत जगत का उभरता सितारा था और उसने कई मशहूर गाने गाए थे. उनके आकस्मिक निधन से पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

जैसे ही यह खबर सामने आई है तब से ही पंजाबी मनोरंजन जगत से जुड़े सितारे उसकी मौत पर अफ़सोस जता रहे हैं.

Who was Kanwar Chahal?

कंवर चहल पटियाला में पला-बड़ा था और उसका जन्म 22 जून 1993 को हुआ था. 2005 से वह कनाडा में रह रहा था. वह संगीतकार के साथ-साथ एक मॉडल भी था. 2014 में उसे इंटर-कॉलेज यूथ फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डांसर का पुरस्कार मिला था. कंवर चहल ने कॉलेज की शिक्षा गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्विद्यालय लुधियाना से हासिल की थी की और वह शुरू से ही डॉक्टरों के परिवार से ताल्लुक रखता था.

संगीत जगत में उसने शुरुआती तौर पर सबसे पहला एल्बम ''गल सुन जा'' रिलीज़ किया था जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था. कंवर की संगीत में रूचि उसकी बड़ी बहन के माध्यम से बनी.

बताया जा रहा है कि कंवर चहल का अंतिम संस्कार आज कोटरा कलां के पास भीखी (मानसा) में किया जाएगा. उसकी मौत कैसे हुई इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली पाई है.

