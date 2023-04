Armaan Malik news: 21 दिनों बाद फिर बाप बने यूट्यूबर अरमान मलिक, पहली पत्नी पायल ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म

Armaan Malik Wife Payal Gives Birth Twin Babies News: यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर पिता बन गए हैं. उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. इस संबंधी जानकारी साझा करते हुए कपल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया.

यूट्यूबर अरमान मालिक अब चार बच्चों के पिता बन गए हैं. कुछ दिनों पहले उनकी दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने एक बेटे को जन्म दिया था. अब उनकी पहली पत्नी पायल मलिक ने जुड़वा बच्चों — एक बेटा और एक बेटी — को जन्म दिया है. अरमान मलिक द्वारा इस खुशखबरी को फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है.

अरमान मालिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जो कि अस्पताल की है, जिसमें उनकी पहली पत्नी पायल बेड पर लेटी हुई हैं और दूसरी पत्नी और बड़ा बेटा चिरायु मलिक उनके साथ नजर आ रहा है. तस्वीर को शेयर करते हुए फेमस यूट्यूबर ने कैप्शन में लिखा, 'आखिरकार पायल मां बन गई, गेस करिए?'

सोशल मीडिया पर फैंस ने दी बधाई

अरमान मलिक द्वारा जैसे ही ये फोटो फैंस के साथ शेयर की गई तो सोशल मीडिया पर कमेंट की बाढ़ आ गई. उनके फोल्लोवेर्स ने उन्हें ढेर सारी बधाइयां दी.

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'बताओ प्लीज क्या हुआ है, जानने का इंतजार नहीं कर सकते हैं.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'जल्दी से बेबी का चेहरा भी दिखा दो अब.' अन्य यूजर ने लिखा, 'अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, बच्चे भी कामयाब बने.'

दूसरी पत्नी ने दिया बेटे को जन्म

बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने लड़के को जन्म दिया था जिसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर की थी. तस्वीर शेयर करते समय उन्होंने अपने बेटे का नाम 'जैद मलिक' बताया था. आपको बता दें कि पायल मलिक अरमान की पहली पत्नी हैं, जिनसे उन्होंने साल 2011 में शादी की थी, इसके बाद उन्होंने साल 2018 में कृतिका मलिक के साथ फेरे लिए थे.

