BJP छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होने वालों को अनुराग ठाकुर की चेतावनी, देखेंगे 29 को क्या होगा?

अरविंदर सिंह/हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Himchal assembly election 2022) के लिए नामांकन का कल यानी मंगलवार 25 अक्टूबर को आखिरी दिन था. ऐसे में बचे हुए सभी प्रत्याशियों ने अपना नांमाकन पत्र भर दिया. इसी कड़ी में हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की उम्मीदवार माया शर्मा (who is maya sharma) ने भी अपना नामांकन पत्र भरा दिया. इस दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (who is anurag thakhur) भी माया शर्मा के नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे जहां उन्होंने उन लोगों पर तंस कसा जो बीजेपी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं.

अनुराग ठाकुर ने पार्टी छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं को दे चेतावनी

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं या टिकट पाने की इच्छा पाले हुए थे, वे खुद दिल पर हाथ रख कर कहें कि क्या उन्हें बीजेपी ने जहां चाहिए था वहां काम करने का मौका नहीं दिया. आज इस तरह की बातें करना सच्चे कार्यकर्ता का धर्म नहीं हो सकता है. अनुराग ने कहा कि अपने ही लोगों के खिलाफ जो लोग मैदान में उतरे हैं या जो पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो 29 अक्टूबर तक देखें क्या होता है.

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल में 'बीजेपी है और BJP ही रहेगी का दावा किया'

बागी उम्मीदवारों का बीजेपी कैसे करेगी डैमेज कंट्रोल

केंद्रीय मंत्री ने इशारों इशारों में यह भी बताने की कोशिश की कि जो लोग प्रदेश भर में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं उनका डैमेज कंट्रोल करने की विधि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है. नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी ने एक रैली का आयोजन भी किया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के कोने-कोने से कार्यकर्ता शामिल हुए.

ये भी पढ़ें- हिमाचल की हमीरपुर विधानसभा सीट पर BJP गठन के बाद कभी नहीं जीत पाई Congress

हर किसी को नहीं मिल सकता टिकट-अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा टिकट सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है. हर किसी को टिकट नहीं मिल सकता, जिसे भी टिकट मिली है सब लोगों का फर्ज है कि वे एकजुट होकर उस के पक्ष में काम करें ताकि प्रत्याशियों को जिताकर हिमाचल में 'मिशन रिपीट' लक्ष्य को ऐतिहासिक रूप से पूरा किया जा सके. उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर नाराजगी जताना लाजमी है, लेकिन इन सब बातों को भुलाकर कमल के फूल को सामने रखकर सबको पार्टी हित में काम करना चाहिए, यही एक सच्चे पार्टी कार्यकर्ता का धर्म है. उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से माया शर्मा पार्टी की एकमात्र ऐसी उम्मीदवार हैं जिन्हें महिला टिकट दिया गया है.

ये भी पढ़ें- हिमाचल की सुजानपुर सीट का क्या है इतिहास, कौन हैं विधानसभा चुनाव 2022 के उम्मीदवार?

माया शर्मा ने टिकट मिलने पर पार्टी हाईकमान का जताया आभार

वहीं, बीजेपी प्रत्याशी माया शर्मा ने कहा कि उन्हें अब क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद चाहिए. इससे पहले बलदेव शर्मा यहां से विधायक रहे. बलदेव ने इस क्षेत्र का चौमुखा विकास करवाया. ऐसे में अब जनता उन्हें इस बार दोबारा मौका देकर ऐतिहासिक विकास करने का अवसर दे. इसके साथ माया शर्मा ने टिकट देने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर उनका मनोबल बढ़ाया है.

WATCH LIVE TV