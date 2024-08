Ironman Triathlon Challenge: BSF ਜਵਾਨ ਨੇ Ironman Triathlon ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ CAPF ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

Ironman Challenge: 35 ਸਾਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਜਲਾ ਆਇਰਨਮੈਨ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਏਪੀਐਫ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਟ੍ਰਾਇਥਲੋਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਜਲਾ 2012 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮਾਂਡੋ ਬਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ (ਐਨਐਸਜੀ) ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ x ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕਾਜਲਾ, ਏ.ਸੀ. ਨੇ ਕੋਪਨਹੇਗਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ CAPF ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ "12:42:25 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ।"

Shri Harish Kajla, AC brings in laurels to the Nation and the Force by successfully completing Iron Man Challenge, held in Copenhagen, Denmark, becoming the first officer from CAPFs to successfully complete the challenge.

