कोका कोला और पेप्सी से सीधा मुकाबला, सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में हुई रिलायंस के एंट्री

Reliance enters soft drink industry with Campa Cola brand news: रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) एक के बाद एक नए आर्थिक क्षेत्र में कदम रखते हुए नज़र आ रहे हैं. जी हां, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में प्रवेश करने के लिए भारत के 70 के दशक के टॉप ब्रांड कैंपा कोला को चुना है, और उसके लांच की घोषणा भी की है.

कहा यह भी जा रहा है कि मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने प्योर ड्रिंक ग्रुप के साथ करीब 22 करोड़ की डील करके इसे अपना बनाया है. इसके साथ ही 70 के दशक के सबसे बड़े ब्रांड कैंपा कोला की भारतीय बाज़ारों में वापसी हो चुकी है. कंपनी द्वारा इसे 'द ग्रेट इंडियन टेस्ट' का नाम दिया गया है .

रिलायंस की ललकार

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडियन ब्रैंड कैंपा को लांच कर भारतीय सॉफ्ट ड्रिंक के बाजार में दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियों — पेप्सी और कोका-कोला — को चुनौती दी है. माहिरों का अनुमान है कि कैंपा सीधे-सीधे पेप्सी और कोका-कोला को चुनौती देने के लिए बाजार में उतरेगी और इसी बीच रिलायंस का कहना है कि भारत में अपनी ख़ुद की रिटेल चेन के दम पर रिलायंस इन दिग्गज कंपनियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है.

होली में लांच हुए 3 फ्लेवर्स

होली के तुरंत बाद ही कंपनी ने इसे ऑरेंज (orange), लेमन (Lemon) और कोला (Cola) फ्लेवर में पेश किया गया है. बताया जा रहा है कि कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना चाहती है.

