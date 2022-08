Ind vs Pak: एशिया कप का बढ़ेगा रोमांच, भारत और पाकिस्तान खेलेंगे ज्यादा मैच, जानें कैसे?

India vs Pakistan in Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में भारत और पाकिस्तान का मैच 28 सितंबर को खेला जाना है. लेकिन एशिया कप 2022 के मैच शेड्यूल (India vs Pakistan match date) में भारत और पाकिस्तान दो या तीन मैच भी खेल सकते हैं, जानें कैसे?