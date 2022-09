Kohli के बयान पर BCCI, सबने उनका सपोर्ट किया, नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहे

BCCI on Virat Kohli: भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली एशिया कप 2022 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हुए दोनों मैचों में अर्धशतक लगाया. वह पिछले कई दिनों से अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. फिलहाल वह अपने फॉर्म में हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मैच हारने के बाद विराट कोहली ने एक प्रेस कांफ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि एक शख्स के अलावा किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया. इस पर बवाल हो रहा है.

दरअसल पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कोहली ने अर्धशतक लगाया है. उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में भावुक होते हुए कहा था कि जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी तब उन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था. कोहली ने कहा कि "जब मैंने टेस्ट कैपटेंसी छोड़ी तो एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने पहले खेला था. -एस धोनी. बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है. बहुत लोग सजेशन देते हैं. बहुत लोगों के पास बोलने को होता है. जिनके पास मेरा नंबर है उनका मैसेज ही नहीं आया. जो किसी के साथ एस रिस्पेक्ट और कनेक्शन होता है वह जब जेनुएनली होता है तो वह दिखता है."

#WATCH | When I left Test captaincy, only MS Dhoni messaged me. A lot of people have my number, but no one messaged me. The respect and connection with him (MS Dhoni) is genuine... neither he is insecure about me, nor I am insecure about him...: Virat Kohli, Indian cricketer pic.twitter.com/kSTqAdfzs5

