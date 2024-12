HP: बिलासपुर में कश्मीरी व्यापारियों पर हमले के बाद भड़कीं महबूबा मुफ्ती, CM सुक्खू से की ये मांग

Bilaspur Kashmiri Traders Misbehave Case: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बाद अब बिलासपुर में भी कश्मीरी शॉल विक्रेताओं के साथ बदसलूकी की गई है. इस मामले को लेकर कश्मीरी शॉल विक्रेता बिलासपुर के एसपी कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन एसपी कार्यालय में नहीं मिले. क्योंकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर अवकाश घोषित किया गया है. जिसकी वजह से वह ऑफिस नहीं आए थे. हिंदू संगठन के लोगों ने इन कश्मीरी शॉल विक्रेताओं से बदसलूकी की है. अभी तक हिंदू संगठन के लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है. जिससे देश की सियासत गरमा गई है.

घटना से बेहद चिंतित हैं महबूबा मुफ्ती

इस घटना को लेकर कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती बेहद चिंतित हैं. उन्होंने भी एक इस मामले का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और पीएम उमर अबदुल्ला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और सभी कश्मीरी दुकानदारों की सुरक्षा देने की गुजारिश की है.

"Kashmiri shawl sellers in Himachal Pradesh's Bilaspur District are facing harassment, assault, and threats from right-wing groups. Despite proper documents, they're being barred from doing business and evicted. This is the third such incident, highlighting a worrying pattern of…

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 26, 2024