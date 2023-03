DEL-W vs UP-W Dream11 prediction: इन प्लेयर्स से लगी है उम्मीदें; फैंटसी टीम, जानें पिच रिपोर्ट और प्रिडिक्शन

DEL-W vs UP-W Dream11 prediction: आज डब्ल्यूपीएल में दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर (Delhi Capital vs UP Warriors) के बीच मैच खेला जाना है. इस मैच को लेकर पहले से ही प्रिडिक्शन्स की जा रही है. दिल्ली और यूपी के बीच ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में हो रहा है. आपको बता दें दिल्ली कैपिटल रॉयल चैलेंजर को हराकर बेहतरीन शुरूआत की है. ये मैच आज शाम साढ़े सात बजे खेला जाएगा. ऐसे में आज हम आपको मैच से जुड़ी पूरी डिटेल देने वाले हैं. जिसमें हम आपको दिल्ली कैपिटल बनाम यूपी वॉरियर ड्रीम 11 टीम, (DEL-W vs UP-W Dream11 Team) पिच रिपोर्ट और दूसरी जानकारी देंगे. तो चलिए जानते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्स ड्रीम11 टीम (DEL-W vs UP-W Dream11 Team)

विकेट कीपर- ऐस हेली

बैटर- एम लैनिंग (M Lanning), जी हैरिस (G Harris), जे रोड्रिग्स (J Rodrigues) और के नवगिरे (K Navgire)

ऑलराउंडर- एम कैप, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, एलेस कैप्सी (Alice Capsey)

बॉलर्स- सोफी एक्लेस्टोर (Sophie Ecclestone), टी नॉरिस (T Norris)

दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर पिच रिपोर्ट

आपको जानकारी के लिए बता दें ये मैच डीवाई पाटिल स्टेडियम में हो रहा है. ये पिच बैटिंग के लिए करने के लिए मुफीद मानी जाती है. हालांकि फास्ट बॉलर्स भी इस पिच का काफी फायदा उठाते हैं. पिच पर एवरेज स्कोर 160 तक जाने की उम्मीद है.

दिल्ली कैपिटल स्क्वाड (DEL-W squad 2023)

जेमिमा रोड्रिग्स, शैफाली वर्मा, मरिजैन कैप, एलिस कैप्सी, शिखा पांडे, जेस जोनासेन, लॉरा हैरिस, राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, मिन्नू मणि, पूनम यादव, स्नेहा दीप्ति, तानिया भाटिया, तीता साधु, जसिया अख्तर, अपर्णा मंडल, तारा नॉरिस.

यूपी वॉरियर (UP-W squad 2023)

एलिसा हीली (कप्तान), दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, देविका वैद्य, ताहलिया मैकग्राथ, शबनम इस्माइल, ग्रेस हैरिस, अंजलि सरवानी, राजेश्वरी गायकवाड़, श्वेता सहरावत, किरण नवगिरे, लॉरेन बेल, लक्ष्मी यादव, पार्शवी चोपड़ा, एस यशश्री, सिमरन शेख.