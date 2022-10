India Vs Pak: ICC ने छिड़का पाकिस्तानियों के जख्मों पर नमक! शेयर कर दिया गजब का वीडियो

India Vs Pakistan T20: भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले से पहले आईसीसी ने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया है जो पाकिस्तानियों को पसंद आना मुश्किल है. हालांकि भारतीय फैंस इस वीडियो को देखकर बहुत खुश हैं. क्योंकि इस वीडियो में भारत और पाकिस्तान के बीच अब टी-20 वर्ल्डकप में होने वाले मुकाबलों को दिखाया गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 6 मुकाबले हुए हैं. जिनमें से भारत ने 5 और पाकिस्तान को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है. ऐसे में पाकिस्तानी फैंस के लिए यह वीडियो उनके जख्मों नमक छिड़कने जैसा काम कर रहा है.

आईसीसी ने यह वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 10 बजकर 29 मिनट पर शेयर किया है. इस वीडियो में सबसे पहले साल 2007 के पहले मुकाबले को दिखाया गया है. जिसमें भारत ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकाबले टाई कर दिया था. इसके बाद बॉल आउट में भारत ने यह मैच जीत लिया था. इसके बाद इसी साल भारत और पाकिस्तान फाइनल मैच में भी आमने सामने हुए थे और भारत ने यह मैच 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था.

An old rivalry

Relive their colourful ICC Men’s #T20WorldCup history

It doesn’t get bigger than this! pic.twitter.com/j0CyQ8uhVM

