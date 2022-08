Ind V Zim: ईशान किशन पर गुस्सा हुए अक्षर पटेल, बीच मैदान में मांगनी पड़ी माफी, देखिए VIDEO

India Vs Zimbabwe: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली है. पहले मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया था. इसी के साथ दूसरा मुकाबले जीतते ही सीरीज पर कब्जा कर लिया और अब 22 अगस्त को क्लीन स्वीप करने के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी. शनिवार को हुए दूसरे वनडे मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसे लोग शेयर कर रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो की वजह बल्लेबाज ईशान किशन हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके पास जब गेंद आती है तो वो उसको थ्रो करते हैं. तो वो गेंद अक्षर पटेल को जाकर लग जाती है. इसके बाद अक्षर पटेल गुस्से में ईशान किशन की तरफ देखते हैं. इतना देखने के बाद ईशान किशन उनको सॉरी बोलते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि ईशान किशन हाथ खड़ा करते हैं और अक्षर से माफी मांगते हैं.

यह भी देखिए:

Asia Cup से पहले भारत के लिए बजी खतरे की घंटी, मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान से जीतना!

यह पहली बार नहीं जब ईशान किशन वायरल हुए हैं. इससे पहले इसी सीरीज के पहले वनडे में ईशान किशन मधुमक्खी की वजह से वायरल हो गए थे. दरअसल जब मैच से पहले भारतीय टीम का राष्ट्रगान गा रही थी तो तभी ईशान किशन के चेहरे पर मधुमक्खी हमला कर देती है. इसके बाद जैसे-जैसे ईशान किशन मधुमक्खी भगाते हैं और फिर से राष्ट्रगान में शामिल हो जाते हैं. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था.

Ishan Kishan during National Anthem, got annoyed by a Bee.#INDvZIM pic.twitter.com/e1RNct2xj1

— Shubham (@LoyalCTFan) August 18, 2022