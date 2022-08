Ind vs Pak 2022: रोहित शर्मा का वो मास्टर स्ट्रोक, जिसने रखी जीत की नींव, वरना हार सकते थे मैच

Ind vs Pak 2022: एशिया कप के हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट (India win by 5 wickets against Pakistan) से करारी शिकस्त दी. लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत देखकर इस नतीजे को सोचा नहीं जा सकता था. क्योंकि, सिर्फ 50 के स्कोर पर भारत ने के एल राहुल और रोहित शर्मा का विकेट खो दिया था. लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने एशिया कप में भारत की पहली जीत की नींव रखी. आइए जानते हैं कि भारत-पाक मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का वो मास्टर स्ट्रोक (Rohit Sharma's Master Stroke against Pak) क्या था?

Ind vs Pak: क्या था रोहित शर्मा का मास्टर स्ट्रोक?

सलामी बल्लेबाज के एल राहुल का बल्ला एक बार फिर नहीं चला और भारतीय पारी की दूसरी ही गेंद पर वो बोल्ड आउट हो गए. जिसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैच संभालने की कोशिश की. मगर जैसी ही भारतीय पारी थोड़ी संभल रही थी, तभी मोहम्मद नवाज की गेंद पर रोहित शर्मा भी आउट हो गए. इस वक्त मैच पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत होती दिख रही थी. लेकिन तभी रोहित शर्मा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला. सभी को उम्मीद थी कि अब क्रीज पर बैटिंग करने सूर्यकुमार यादव आएंगे, लेकिन रोहित ने उनकी जगह रविंद्र जडेजा को मैदान पर उतारा. जहां एक छोर से विराट कोहली और सूर्यकुमार यादव का विकेट गिर रहा था. वहीं, दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा ना सिर्फ डटे हुए थे बल्कि बेहतरीन तरीके से रन भी बना रहे थे.

India vs Pakistan: रविंद्र जडेजा के बाद में उतरने से क्या होता?

जिस तरह रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और जल्दी विकेट गंवा बैठे. ऐसे में बाद में बैटिंग के लिए आने पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या को ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ सकता था. इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये दोनों प्लेयर बड़े से बड़ा प्रेशर झेलने में माहिर हैं. लेकिन भारत के लिए स्थिति ज्यादा मुश्किल हो सकती थी और मैच का रिजल्ट भारत के खिलाफ जा सकता था.

Jadeja and Pandya Partnership: रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या के बीच हुई अर्धशतकीय साझेदारी

89 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद भारत की जीत मुश्किल दिख रही थी. लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या ने मोर्चा संभाला और एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई. दोनों प्लेयर ने मिलकर 29 गेंद पर 52 रन बनाए. जिसने भारत की जीत पक्की कर दी. हालांकि, रविंद्र जडेजा आखिरी ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, लेकिन तबतक मैच भारत के पाले में जा चुका था.