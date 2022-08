India vs Pakistan Highlights: भारत को आखिरी ओवर में कैसे मिली यादगार जीत? यहां देखिए Last Over का पूरा रोमांच

India Vs Pakistan Last Over Thrill: एशिया कप 2022 के दूसरे मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत को 148 रनों का टार्गेट दिया. जिसे भारत ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर हासिल कर लिया. खास बात यह रही है कि हार्दिक पंड्या ने शानदार छक्का लगाकर जीत हासिल की है. जो मैच को और दिलचस्प बना रही है.

How India win in Last Over: आखिरी ओवर का रोमांच

बात मैच के रोमांच की करें तो भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी. पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी के लिए मोहम्मद नवाज़ आए, जिन्होंने पहले ही 2 विकेट हासिल कर रखे थे. ऐसे में जब उन्होंने 20वें ओवर की पहली गेंद फेंकी भारतीय फैंस का दिल टूट गया. क्योंकि उनकी पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा आउट हो गए. जो 35 के स्कोर पर खेल रहे थे. हालांकि भारतीय फैंस को अभी हार्दिक और कार्तिक से बहुत सी उम्मीदें थीं. ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद खाली निकली, वहीं चौथी गेंद पर हार्दिक पंड्या ने छक्का जड़कर भारत को जीत दिला दी.

Last Over Updates: आखिरी ओवर की 4 बॉल्स

19.1 ओवर- पहली बॉल पर नवाज ने जडेजा को किया आउट

19.2 ओवर- दूसरी बॉल पर दिनेश कार्तिक ने एक रन लिया.

19.3 ओवर- तीसरी बॉल पर नवाज ने पंड्या को कोई रन नहीं दिया.

19.4 ओवर- नवाज की चौथी बॉल पर पंड्या ने छक्का मारकर मैच जिताया.

That winning six from Hardik Pandya. Revenge..... pic.twitter.com/SnRFHMsdv3 — Ratnadeep (@_ratna_deep) August 28, 2022

India vs Pakistan: भारतीय बल्लेबाजों ने किया मायूस

बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं थी. सिर्फ हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली और विनिंग शॉट भी लगाया. हालांकि भारत की बल्लेबाज़ी भी कुछ खास नहीं रही. कप्तान रोहित शर्मा ने 12, केएल राहुल ने 0, विराट कोहली ने 35, रविंद्र जडेजा ने 35, सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या इस मैच के स्टार बनकर उभरे. उन्होंने महज़ 17 गेंदों में 33 रनों की बेहतरीन नाबाद पारी खेली.

हार्दिक पंड्या बने स्टार

इसके अलावा हार्दिक पंड्या ने गेंदबाज़ी में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी. उन्होंने पाकिस्तान तीन सबसे अहम विकेट हासिल सही समय पर हासिल किए. हार्दिक पंड्या ने जिस तरह से शुरुआत में विकेट लिए वो बेहद अहम था. उन्होंने मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार और खुशदिल के विकेट हासिल किए.

