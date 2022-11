Ind vs Zim Match: भारत का बेहतरीन प्रदर्शन, 115 पर सिमटी ज़िम्बाब्वे, ये हैं मैच की हाईलाइट

Ind vs Zim Match T20: भारत और ज़िम्बाब्वे का मुकाबला काफी बेहतरीन रहा. टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ज़िम्बाब्वे के सामने 187 रनों का टारगेट खड़ा किया. सार्यकुमार ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर 186 रन जिम्बाब्वे के सामने खड़े कर दिए. लेकिन इस टारगेट को ज़िम्बाब्वे चेज़ नहीं कर पाई और 115 रनों पर ही ऑलआउट हो गई.

हर बार की तरह ओपनिंग करने रोहित शर्मा और केएल राहुल आए. रोहित शर्मा लेकिन टिक नहीं पाए और 13 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए. रोहित शर्मा चौथे ओवर में आउट हुए जिसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने ही रन बनाने कमान संभाली. विराट कोहली 12वें ओवर में 26 रन बनाकर आउट हो गए वहीं केएल राहुल 35 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हुए.

इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव रहे. उन्होंने 25 गेंदों में 61 रन बनाए. वहीं 6 छक्के और 4 चौंके जड़े. सूर्यकुमार का प्रदर्शन काफी विस्फोटक रहा. उन्होंने टीम को कम गेंदों में तेज रन बनाकर दिए. सूर्यकुमार के साथ हार्दिक पंड्या आखिरी ओवर तक टिके रहे, लेकिन 20वें ओवर की 3 गेंद पर आउट हो गए. उन्होंने 18 गेंदों में 18 रन बनाए.

Only Suryakumar Yadav can play this, he is simply incredible. pic.twitter.com/QBctWClcRo

