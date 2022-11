T20 World Cup Team India: भारत से ज़िम्बाब्वे जीता तो उठा लूंगी ये कदम ; पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने किया दावा

T20 World Cup Team India: टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला जारी है. भारत अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है. भारतीय टीम ने अभी तक 4 मैच खेले हैं जिसमें से टीम 3 मैच अपने नाम किए हैं. भारत का अब 6 नवंबर को जिम्बाब्वे (Ind vs Zim T20 Match) के साथ मुकाबला होना है. इस फाइट को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. जानकारी के लिए बता दें पाकिस्तान ने 4 मैचों में 2 मैच जीते हैं.

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेहर शिनवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है कि अगर अगर ज़िम्बाब्वे की टीम किसी तरह भारतीय टीम को हरा देती है तो वे ज़िम्बाब्वे के किसी शख्स से शादी कर लेंगी. शेनवारी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचाए हुए है. लोग उनके इस ट्वीट पर तरह-तरह के रिएक्शन्स दे रहे हैं.

I'll marry a Zimbabwean guy, if their team miraculously beats India in next match

— Sehar Shinwari (@SeharShinwari) November 3, 2022