QUE vs PES Dream11 Team: इन प्लेयर्स की बनाएं टीम, खेलने की पूरी उम्मीद

PES vs QUE Dream11 Team: आज पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर के बीच आज डब्ल्यूपीएल का मैच खेला जाना है. इस मैच को लेकर लोगों को बीच एक अलग ही क्रेज दिखाई दे रहा है. आपको जानकारी के लिए बता दें पेशावर जलमी में पिछले सात मैचों में से चार मैच जीते हैं. वहीं क्वेटा की कंडीशन काफी खराब चल रही है. टीम ने 8 मैचों में से केवल दो मैच ही जीते हैं. इससे पहले कराची किंग्स के खिलाफ क्वेटा ने आखिरी मैच जीता था. आज हम आपको पेशावर जलमी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर ड्रीम11 प्रिडिक्शन (que vs pes dream11 prediction) बताने वाले हैं. इसके साथ ही टीम (que vs pes dream11 team) और पिच रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी देंगे. तो चलिए जानते हैं.

पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर ड्रीम11 (que vs pes dream11)

विकेट कीपर- मोहम्मद हारिस (Mohammad Haris)

बैट्समैन- आप पॉल, इफ्तेखार अहमद, बाबर आजम, गप्टिल

ऑलराउंडर- मोहम्मज नवाज, ए अजमल, डी प्रिसटीरियस

बॉलर- वहाब रियाज, नसीम शाह, नवीन उल हक

पेशावर जलमी बनाम क्वेटा ग्लैडिएटर पिच रिपोर्ट (que vs pes pitch report)

क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर जलमी के बीच ये मैच रावल पिंडी में खेला जा रहा है. ये पिच बैटिंग पिच मानी जाती है. इस पच पर 33 डोमेस्टिक मैच खेले जा चुके है. जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 18 मैच जीते हैं. वहीं बॉलिंग करने वाली टीम ने 15 मैच. इस पिच पर एवरेज स्कोर 160 का रहा है.

पेशावर जलमी संभावित प्लेइंग 11 (Peshawar Zalmi Playing 11)

मोहम्मद हारिस (WK), बाबर आज़म (C), सईम अयूब, टॉम कोहलर कैडमोर, हसीबुल्लाह (WK), रोवमैन पॉवेल, आमिर जमाल, वहाब रियाज़, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, अरशद-इकबाल, मुजीब-उर-रहमान

क्वेटा ग्लैडिएटर संभावित प्लेइंग 11 (Quetta Gladiators Playing 11)

मार्टिन गप्टिल, ओमेयर बिन यूसुफ, मोहम्मद नवाज़, इफ्तिखार-अहमद, नजीबुल्लाह-ज़ादरान, उमर अकमल (विकेटकीपर), सरफ़राज़ अहमद (विकेटकीपर) (कप्तान), ड्वेन प्रिटोरियस, आइमल खान-I, नसीम-शाह, नवीन-उल-हक