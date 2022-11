Vijay Hazare Trophy: इस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 छक्के जड़कर बनाया विश्व रिकॉर्ड; देखें वीडियो

Vijay Hazare Trophy 2022: विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy Quarter Finals) का क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है. इस टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी उबर कर समाने आया है. आपको बता दें इस खिलाड़ी ने एक ओवर में 7 ठक्के जड़े हैं. इस बल्लेबाज की धुआंधार बल्लेबाजी देखकर सब हैरान हैं. यह खिलाड़ी दुनिया का पहला ऐसा बल्लेबाज बन गया है जिसने एक ओवर में 7 छक्के जड़े हैं.

हला ही में विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की टीम के बीच मैच था. इस मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने जिस तरह एक ओवर में 7 छक्के मारकर इतिहास रचा, उससे सब हैरान हैं. ऋतुराज गायकवाड़ को 49वां ओवर बाएं हाथ के स्पिनर शिवा सिंह डाल रहे थे. टीम का स्कोर 272 पर 5 था. जिसके बाद गायकवाड़ ने छक्के जड़ने शुरू किए. इस दौरान शिवा की गेंद नॉ बॉल भी हुई. लेकिन इस गेंद पर भी ऋतुराज ने छक्का जड़ा. इस तरह की बल्लेबाजी से सब हैरान हैं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है.

6⃣,6⃣,6⃣,6⃣,6⃣nb,6⃣,6⃣

Ruturaj Gaikwad smashes 4⃣3⃣ runs in one over!

Follow the match https://t.co/cIJsS7QVxK…#MAHvUP | #VijayHazareTrophy | #QF2 | @mastercardindia pic.twitter.com/j0CvsWZeES

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 28, 2022