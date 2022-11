Ind vs Zim Match: सचिन और सहवाग ने बांधे Suryakumar Yadav की तारीफों के पुल; कह डाली बड़ी बात

Suryakumar Yadav in Ind vs Zim: भातीय क्रिकेट टीम के धुरंदर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. ऐसा कहा जाता है कि सूर्यकुमार फील्ड के किसी भी कोने में छक्के लगा सकते हैं. इस बात को उन्होंने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ मैच में साबित किया है. इस मैच के बाद सूर्यकुमार यादव की हर तरफ तारीफ हो रही है. उनकी इस बेहतरीन बल्लेबाज़ी की सराहना क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी की है.

सूर्यकुमार की बल्लेबाजी से भारतीय साबिक (पूर्व) दिग्गज बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर काफी खुश हैं. उन्होंने सूर्यकुमार के लिए ट्वीट भी किया है. सचिन तेंदुलकर ने लिखा है- सनडे की दिन चमक गया सूर्या. वहीं दूसरी ओर सहवाग ने भी उनकी काफी तारीफ की है. सहवाह ने कहा कि 'स्काई स्पेशल है, स्काई लिमिटलेस है. शानदार पारी, तुम्हें खेलते देखना हमेशा बेहतरीन होता है.

Sky is special.

SKY is limitless…

Brilliant stuff. Always a treat to watch.#SuryakumarYadav pic.twitter.com/EsZ7vG4gcG

— Virender Sehwag (@virendersehwag) November 6, 2022