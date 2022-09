Ind vs Pak: पाकिस्तान की हार पर काबुल में डांस, लोगों ने सड़कों पर फोड़े पटाखे

Asia Cup 2022: श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में शिकस्त दी है. दुबई में इतवार को खेले गए मैच में श्रीलंका ने फाइनल की दावेदार मानी जा रही पाकिस्तान को पटखनी दे दी. शुरूआत में जब श्रीलंका की टीम टॉस हारी तो लग रहा था कि यह टीम फाइनल हार जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

जहां श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक हालात खराब हैं वहीं श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने यह मैच जीत कर अपने लोगों को कुछ राहत दी है. श्रीलंका की जीत से श्रीलंका के फैंस खुश हैं और वह एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. इसी सिलसिले में अफगानिस्तान के काबुल शहर में लोगों ने पाकिस्तान की हर और श्रीलंका की जीत का जश्न मनाया है. जश्न में पटाखे फोड़े गए. लोगों ने सड़कों पर डांस भी किया. \

#Afghans Celebrations in Capital #Kabul , #Afghanistan to celebrate Sri Lanka's victory over Pakistan in the #AsiaCup2022Final . pic.twitter.com/8ZnFkN5aKv

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) September 11, 2022