Ind vs Pak T20 WC: इंडिया की जीत पर नेताओं ने दिए ये बयान, अमित शाह ने विराट को लेकर कही ये बात

Ind vs Pak T20 world cup: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प रहा. नवाज के आखिरी ओवर ने मैच का पार रुख ही पलट दिया. टीम ने 5 विकेट्स से जीत हासिल की, जिसके बाद मानों मीम्स और बधाईयों की बाढ़ आ गई. हर कोई विराट कोहली की विस्फोटक पारी की तारीफ करने लगा. भारत की जीत पर कई सियासी लीडरान ने भी ट्वीट किया.

टीम की जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आया. उन्होंने भारत को जीत की बधाई दी और विराट कोहली की बेहतरीन इनिंग्स की तारीफ की. अमित शाह ने लिखा- यह टी20 वर्ल्ड कप शुरू करने का सही तरीका है..दिवाली की शुरुआत हो गई है. विराट कोहली क्या शानदार पारी थी.

A perfect way to start the T20 World Cup…Deepawali begins :)

टीम की जीत को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट आया उन्होंने लिखा- "क्या ग़ज़ब का मैच था. विराट के बेहतरीन खेल ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत को शानदार जीत दिलाई. वर्ल्ड T-20 में भारत की विजयी शुरुआत के लिए टीम इंडिया और सभी देशवासियों को बधाई. जीत के इसी सिलसिले को बनाए रखते हुए हम वर्ल्ड कप भी जीतकर लाएँगे.

आज मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का अभूतपूर्व प्रयास था. विराट कोहली ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली ! इस अविश्वसनीय जीत ने दुनिया भर के सभी भारतीय क्रिकेट फैन्स को खुश किया है. टीम इंडिया को इस शानदार जीत पर बधाई.

Phenomenal effort by Team India against Pakistan in Melbourne today.

Virat Kohli played one of the finest innings of his life! This incredible victory has delighted all Indian cricket fans around the world. Congratulations to Team India on this spectacular victory.

