Thane Car Viral Video: छोटी सी बात पर भड़का शख्स, SUV से मारी कार में टक्कर; कई घायल

Thane Car Viral Video: ठाणे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में एक तेज़ स्पीड कार दूसरी कार में तेजी से टक्कर मारती दिख रही है. इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, बताया जा रहा है कि परिवार की बहस हो गई, जिसके बाद यह मामला पेश आया.

वीडियो में काले रंग की एसयूवी को सफेद रंग की एसयूवी से टकराते हुए दिखाया गया है. फिर, यह यू-टर्न लेती है और सामने से सफेद रंग की एसयूवी को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से कम से कम चार लोग घायल हो जाते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, काली एसयूवी चला रहे शख्स का अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप किया और महिला और दंपति के बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला किया. इससे नाराज होकर, व्यक्ति ने अपनी कार को दूसरी एसयूवी में टक्कर मार दी, जिसमें महिला और बच्चा बैठे थे.

Horrific Road Rage incident, at #Ambernath-#Badlapur road in #Thane dist, on Aug 20.

A car rams another car with a child, women inside and dragged a man after hitting him and takes U-turn, rammed into the car again.#RoadSafety #ThaneHorror #RoadRage #Maharashtra… pic.twitter.com/6ezgRdODqE

