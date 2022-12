Samsung, HTC और APPLE के इन मोबाइल्स पर 31 दिसम्बर से बंद हो जाएगा WhatsApp

WhatsApp to end support for old Samsung phones: Samsung के जिन मोबाइल से व्हाट्सएप सपोर्ट हटा लिया जाएगा, उनमें सैमसंग के सात स्मार्टफोन शामिल हैं जो 2011, 2012 और 2013 में लॉन्च किए गए थे.