इस साल कैसा रहेगा कोरोना का कहर, WHO ने जारी की एडवाइजरी

WHO on Covid-19: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस साल कोरोना की हालत को लेकर एक बयान जारी किया है. WHO ने कहा है कि कोविड-19 महामारी, जिससे अब तक विश्व स्तर पर सात मिलियन से ज्यादा मौतें हुई हैं, इस साल खत्म हो सकती है. यह सिर्फ मौसमी फ्लू बन कर रह जाएगी.

फ्लू बन कर रह जाएगा कोविड-19

WHO के महानिदेशक ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयसस ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुझे विश्वास है कि इस वर्ष हम यह कहने में सक्षम होंगे कि कोविड-19 खत्म हो गया है. उन्होंने कहा- और मुझे लगता है कि हम उस बिंदु पर आ रहे हैं जहां हम कोविड-19 को उसी तरह से देख सकते हैं जैसे हम मौसमी इन्फ्लूएंजा को देखते हैं.

समाज को बाधित नहीं कर पाएगा

डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि कोविड मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बना रहेगा. यह वायरस मारता रहेगा, लेकिन हमारे समाज को बाधित नहीं कर पाएगा. हमारी अस्पताल प्रणाली को भी बाधित नहीं कर पाएगा.

नहीं बनेगा गंभीर बीमारी का कारण

ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है लेकिन गंभीर बीमारी का कारण नहीं बनता है. 11 मार्च, 2020 को कोविड-19 को महामारी के रूप में चिह्न्ति किया गया था. उन्होंने शुक्रवार को कहा, हमने निर्णायक कार्रवाई करने के लिए देशों को प्रेरित करने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की, लेकिन सभी देशों ने ऐसा नहीं किया.

मौतों की वास्तविक संख्या ज्यादा

तीन साल बाद, कोविद-19 से लगभग सात मिलियन मौतें हुई हैं, हालांकि हम जानते हैं कि मौतों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक है. उन्होंने कहा कि पहली बार, पिछले चार हफ्तों में रिपोर्ट की गई मौतों की साप्ताहिक संख्या वायरस को महामारी घोषित किए जाने के समय से कम रही है. फिर भी प्रति सप्ताह 5,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं. डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा, यह एक बीमारी के लिए बहुत अधिक है जिसे रोका और इलाज किया जा सकता है.

