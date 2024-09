क्या इसराइली हमले में मारा गया हसन नसरल्लाह? IDF के भीषण धमाकों से दहला बेरूत, हिज्बुल्लाह का हेडक्वॉर्टर नेस्तो नाबूद

Beirut: इसराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दहीह क्षेत्र में भीषण हवाई हमला किया है. इसराइल के इस हमले से पूरा बेरूत शहर दहल गया है. इसराइली सेना ने दावा किया है कि उसने इस हमले में लेबनानी गुट हिज्बुल्लाह के केंद्रीय सैन्य कमांड सेंटर को नेस्तो नाबूद कर दिया है. बेरूत में हुए विस्फोट के बाद आसमान में नारंगी और काले रंग के धुएं का गुबार छा गया है और इमारतें गिरते हुए दिख रही हैं, जो वीडियो में भी साफ- साफ दिख रहा है.

वहीं, कुछ रिपोर्ट में यह भी दावे किए जा रहे हैं कि इसराइल के इस हमले में हिज्बुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई है. क्योंकि इसराइल ने जिस वक्त हमला किया नसरल्लाह उससे पांच मिनट कबल ही हेडक्वार्टर पहुंचा था. इसराइल को नसरल्लाह को आने सूचना खुफिया एजेंसी ने दी थी. हमले में नसरल्लाह समेत उसके भाई और हिजबुल्लाह के कई कमांडरों के मारे की जाने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, इसकी पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है.

This is the “residential” neighbourhood of Dahieh in Beirut. Hezbollah’s HQ is deep under this. Today the IDF stuck it inshallah killing Hasan Nasrallah, if initial reports are to be believed. Notice the number of secondary explosions. Roast pork anyone?pic.twitter.com/Tquiy0lEIi

