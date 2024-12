Sambhal में पहुंची FSL टीम, क्राइम सीन को किया रीक्रिएट

Sambhal: सम्भल हिंसा को आज हुआ एक महीना हो गया है. यह हिंसा कैसे हुई और इसके पीछे किसका हाथ था यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है. ऐसे में संभल में हिंसा वाली जगह FSL टीम पहुंची है और उन्होंने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है.

संभल हिंसा की जांच के लिए क्राइम स्पॉट पर पहुंची एफएसएल टीम साथ एसपी भी मौजूद रहे. इस दौरान टीम ने क्राइम सीन को रीक्रिएट किया और मस्जिद के पास का भी दौरा किया गया और समझा कि हिंसा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी.

वहीं संभल के SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जी मीडिया से खास बातचीत की है. इस दौरान उन्होंने बताया कि उन सभी जगहों पर FSL टीम के साथ बैलेस्टिक एक्सपर्ट भी साथ थे. गोली कहां से आई और जिस जगह पुलिस पर हमला हुआ, जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई, उन सभी जगहों पर टीम गई थी.

#WATCH | Uttar Pradesh | Sambhal SP Krishan Kumar Bishnoi says, "Violence that took place here on November 24, to investigate that - we wrote to Lucknow FSL and today, the team (FSL) came and recreated the scene..." https://t.co/uZjDm7JKDe pic.twitter.com/B4jd857ZQ3

— ANI (@ANI) December 23, 2024