Iran के Israel पर हमले के बाद क्या बोले विदेश मंत्री S Jaishankar? कही बड़ी बात

Iran Israel Attack: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि इजरायल और ईरान के बीच तनाव एक बड़े युद्ध में तब्दील होने का जोखिम है. मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी देश की प्रतिक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए.

ईरान के जरिए इजरायल के खिलाफ मिसाइलों की बौछार शुरू करने से कुछ घंटे पहले वाशिंगटन में एक थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा, "हम संघर्ष के व्यापक होने की संभावना से चिंतित हैं, न केवल लेबनान में जो हुआ, बल्कि हौथियों और लाल सागर में भी, तथा ईरान और इजरायल के बीच जो कुछ भी घटित होगा, उससे भी."

#WATCH | EAM Dr S Jaishankar says, "... We regard October 7 as a terrorist attack. We understand that Israel needed to respond, but we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law and that it must be careful about any… pic.twitter.com/inGpavn01Y

