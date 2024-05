Iran News: राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर PM मोदी ने जताया शोक, कही ये बड़ी बात

PM Modi on Seyed Ebrahim Raisi Death: ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलिकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी है. इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन और अजरबैजान के गवर्नर समेत 9 लोगों की मौत हुई है. वहीं, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है और उनके परिवालों के प्रति संवेदना जाहिर की है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "ईरान के राष्ट्रपति डॉ. सैयद इब्राहिम रईसी के दुखद निधन से बहुत दुखी और स्तब्ध हूं. भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है."

Deeply saddened and shocked by the tragic demise of Dr. Seyed Ebrahim Raisi, President of the Islamic Republic of Iran. His contribution to strengthening India-Iran bilateral relationship will always be remembered. My heartfelt condolences to his family and the people of Iran.…

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2024