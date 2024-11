Aligarh Accident Video: कांच ले जा रहे ट्रक से टकराई बस, 5 की मौत 15 गंभीर

Aligarh Accident: अलीगढ़ में भयानक एक्सीडेंट हुआ है. जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई है, और 15 लोग घायल हुए हैं. मरने वालों में एक 5 महीने का बच्चा है. यह हादसा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार सुबह डबल डेकर बस और ट्रक के बीच टक्कर की वजह से हुआ है.

हादसा टप्पल थाना क्षेत्र में तड़के हुआ. आजमगढ़ से दिल्ली जा रही स्लीपर बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए और बस में बैठे यात्री फंस गए. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रक में कांच भरा हुआ था, जिसकी वजह से मरने वालों और घायलों की तादाद ज्यादा हुई है. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को जेवर के कैलाश अस्पताल पहुंचाया, जहां पांच लोगों की मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि 15 घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है. पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. मरने वालों में से तीन की पहचान हो गई है, जबकि दो की पहचान नहीं हो पाई है. फैजाबाद स्थित कृष्णा ट्रैवल्स नाम की एक कंपनी के जरिए चलाई जा रही बस इस हादसे का शिकार हुई है. घटना की जांच शुरू कर दी गई है.

In #Aligarh, #UttarPradesh, a Volvo bus collided with a truck. 5 passengers died. The bus was going from Delhi to Azamgarh. The accident happened on Yamuna Expressway. Many people were also injured.

