साल 2023 के Jaisalmer Desert Festival को न करें मिस, यहां मिलेगा फुल एडवेंचर, आज ही करें बुकिंग

Rajasthan Tour For Jaisalmer Desert Festival: इस साल राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है. ये आयोजन हर साल फरवरी के महीने में जैसलमेर के थार रेगिस्तान में होता है. इस साल यह फेस्टिवल 3 फरवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होगा. अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल आपके लिए परफेक्ट जगह है. इस महोत्सव का आयोजन राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है. यह हिंदू महीने माघ में पूर्णिमा के 3 दिन पहले से शुरू होता है. इस फेस्टिवल की खासियत ये है कि यहां खाने-पीने से लेकर आपको मौज-मस्ती तक सबकुछ करने का मौका मिलता है.

जानकारी के अनुसार, हर साल की तरह इस साल भी जैसलमेर के इस डेजर्ट महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से कई टूरिस्ट्स आते हैं. आइये जानते हैं इस टूर के बारे में सबकुछ...

क्या है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल? (What Is Jaisalmer Desert Festival)

डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में आयोजित किया जाने वाला एक बहुत ही मशहूर महोत्सव है. यह उत्सव जैसलमेर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित सैम ड्यून्स में होता है. फरवरी माह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार की चीजें मौजूद होती हैं. बता दें, यह तीन दिवसीय फेस्टिवल होता है. दुनियाभर के पर्यटक इस प्रसिद्ध फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं

Desert Festival में इस बार क्या रहेगा खास? (What Special Things In Desert Festival This Year)

फरवरी 3 लेकर 5 तक चलने वाले इस फेस्टिवल में लंबी मूंछ, मिस्टर डेजर्ट, पगड़ी बांध, ऊंट दौड़ और फायर डांस जैसी प्रतियोगिताएं रहेंगी. केवल भारत ही नहीं देश-विदेश के आर्टिस्ट इस फेस्टिवल में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. आप इस बार सजे संवरे ऊंटों द्वारा किए जाने वाले करतब एक्सपीरियंस कर सकेंगे. वहीं जिन लोगों को एडवेंचर पसंद है, तो कैमल सफारी, मोटर पैराग्लाइडिंग, हेलीकाप्टर की सवारी जैसी ढेरों एक्टिविटीज का लुत्फ ले सकते हैं. साथ ही आप पोलो खेलने से लेकर डेजर्ट सफारी का भी आनंद उठा सकते हैं.

ऐसे करें जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारी

जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल में जाने के लिए आप पहले से ही टिकट की बुकिंग करा लें. इसके साथ ही पैकिंग में कुछ ऊनी कपड़े भी रखें. आप हवाई यात्रा यानी जैसलमेर से नजदीकी एयरपोर्ट जोधपुर से कर सक सकते हैं. वहीं ट्रेन यात्रा के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों से डायरेक्ट जैसलमेर के लिए ट्रेनें चलती हैं.

