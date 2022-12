Lucknow UP: वरमाला के बाद मंच पर बेहोश होकर गिरी दुल्हन और हो गई मौत

Bride dies on stage after varmala in Lucknow: यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां दुल्हन को अचानक हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई और देखते ही देखते दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई.