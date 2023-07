Rapido राइड के दौरान ड्राइवर ने की गंदी हरकत, महिला ने पोस्ट कर बयान की पूरी कहानी

Rapido News: बेंगलुरु पुलिस ने रैपिडो के साथ राइड बुक करने वाली एक महिला कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न करने के मामले में रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर की तलाश शुरू की है. सोशल मीडिया पर महिला की पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए बेंगलुरु पुलिस विभाग ने एसजे पार्क पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने की हिदायत दी. घटना शुक्रवार की बताई गई है. महिला कार्यकर्ता ने कहा कि आरोपी उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक करने के बाद लगातार कॉल कर रहा है.

महिला कार्यकर्ता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, "आज, मैं टाउन हॉल बेंगलुरु में मणिपुर हिंसा विरोध प्रदर्शन के लिए गई और Rapido Bike ऐप पर एक सवारी बुक की. मैं घर वापस जाने के लिए ऑटो लेने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, कई बार ऑटो कैंसिलेशन की वजह से मुझे इसके बजाय एक बाइक का ऑप्शन चुनना पड़ा."

