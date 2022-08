कॉमनवेल्थ: खिलाड़ी को लगी हॉकी तो पकड़ ली गर्दन, जमकर हुई हाथापाई, देखिए VIDEO

Fight in Commonwealth Games: बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक आपने एक दूसरे खिलाड़ी खेल में भिड़ते हुए देखा होगा लेकिन हाल में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. दरअसल 4 अगस्त हुए एक हॉकी में खिलाड़ियों के बीच हाथापाई हो गई. मामला इतना बढ़ गया था कि दोनों के बीच में अंपायर को आकर बीचबचाव करना पड़ा.

जानकारी के मुताबिक इग्लैंड और कनाडा के बीच यह हॉकी मैच खेला जा रहा था. इस मुकाबले में खेलते-खेलते एक खिलाड़ी की हॉकी स्टिक दूसरे खिलाड़ी को लग गई थी. बताया जा रहा है कि दूसरे हॉकी स्टिक दूसरे खिलाड़ी के हाथ पर लग गई थीं. इसी बात से गुस्साए इंग्लिश प्लेयर ने धक्का दे दिया. इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर सीना तानने लगे. इसके बाद जिस खिलाड़ी के हाथ में हॉकी फंसी थी, उसकी गर्दन पकड़ ली.

इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं. दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देख रेफरी और कुछ अन्य प्लेयर आए. जिन्होंने दोनों को अलग-अलग किया. झगड़े के बाद रेफरी ने दोनों दोनों खिलाड़ियों पर बनता कार्रवाई की.

Wrong hockey sport Panesar!

Completely let down @FieldHockeyCan with that one. #cwg2022 | #Birmingham22 | #hockey pic.twitter.com/7OyYv6ZUDr

— Hockey World News (@hockeyWrldNws) August 4, 2022