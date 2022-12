Greater Noida Lift: लिफ्ट में फंसा 8 साल का बच्चा, चीखने चिल्लाने लगा, देखिए VIDEO

Greater Noida Lift Viral Video: सोशल मीडिया पर लिफ्ट थम जाने के कई वीडियो आजकल वायरल हो रहे हैं. हाल ही में ग्रेटर नोएडा की निराला एस्पायर सोसाइटी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्चा लिफ्ट में फंसा हुआ है और वो बहुत ज्यादा परेशान है. बच्चा लिफ्ट में तकरीबन 10 मिनट तक फंसा रहा. बताया जा रहा है कि लिफ्ट का दरवाजा दो मंजिलों के बीच में खुल गया.

देखिए VIDEO:

In another lift incident, a 10 year old child got stuck in the lift for 10 minutes. The lift door got opened in between two floors. This happened in the Nirala Aspire society of Greater Noida. pic.twitter.com/HZ4ak38Ayh

