Ind Vs Eng Test: बुमराह ने एक ओवर में ठोके 35 रन, ब्रॉयन लारा और अफरीदी को छोड़ा पीछे

Japsirt Bumrah Batting: भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मुकाबले में तेज़ गेंदबाज और टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने तूफानी बल्लेबाजी कर सभी को हैरान कर दिया है. आखिर में बल्लेबाजी के लिए बुमराह ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सभी को चौंका दिया. उनकी बल्लेबाजी के वीडियो देख कई लोगों के होश उड़ गए क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक के बाद एक बाउंड्री लगा रहे थे.

बुमराह ने स्टुअर्ड ब्रॉड के एक ही ओवर में 35 रन बनाकर कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए कई धुरंधर बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया. उनकी बल्लेबाजी देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि उन्हें युवराज सिंह की याद आ गई. बता दें कि युवराज सिंह ने भी स्टुअर्ड ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के जड़े थे.

यह भी देखिए:

जब बुमराह के सामने ब्रॉड गेंदबाज के लिए आए तो उन्होंने पहली ही गेंद से अटैक करना शुरू कर दिया. बुमराह ने पहली ही गेंद पर चौका लगाया, दूसरी पर वाइड के साथ एक चौका लगा. तीसरी पर ब्रॉड ने नो बॉल फेंक और इस नो बॉल पर बुमराह ने छक्का जड़ दिया. बुमराह यहीं नहीं रुके. उन्होंने हौसले को और बुलंद करते हुए अगली तीन गेंदों में 2 चौके, 1 छक्का भी जड़ा. वहीं आखिरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक चेंज कर ली.

देखिए VIDEO:

The most expensive over in Test cricket history - Jasprit Bumrah the man! pic.twitter.com/7G5BvcYVOz

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 2, 2022