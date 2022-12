Mysterious Light: कोलकाता के आसमान में नज़र आई अजीब सी रोशनी; लोगों के लिए बना चर्चा का विषय

Mysterious Light in Kolkata: वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता समेत कई ज़िलों के आसमान में एक अजीब और रहस्यमयी रोशनी नज़र आई. इस रोशनी को देखकर सभी लोग हैरान रह गए. आसमान में तक़रीबन 5 मिनट तक यह रोशनी लोगों को नज़र आई. फिर अचानक से ग़ायब हो गई. सोशल मीडिया पर इस रहस्यमयी रोशनी का वीडियो और फोटो ख़ूब वायरल हो रहा है, हालांकि अभी यह साफ़ नहीं हो पाया है कि आख़िर यह रोशनी किस चीज़ की थी और कहां से आ रही थी. इस सिलसिले में एक्सपर्ट ने कहा है कि यह कोई मिसाइल, उपग्रह या उल्कापिंड का हिस्सा हो सकता है.

The mysterious light was visible in the Kolkata sky on Thursday evening for about five minutes. Speculations over the light are rife on social media as it is not yet know where the light came from.#Kolkata #Pathan #ShahRukhKhan pic.twitter.com/4TJ2o6IGKD

