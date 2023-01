BBC LIVE के दौरान चलने लगी पॉर्न! परेशान हो गए एंकर और पूरी टीम, वीडियो हुआ वायरल

BBC One Viral Video: कुछ वक्त पहले एक विदेशी चैनल पर लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक पॉर्न वीडियो प्ले हो गया था. इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब बीबीसी के साथ भी मिलती जुलती घटना पेश आई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मीडियो में चल रही खबरों के मुताबिक एफए कप (FA Cup) मैच में लाइव कवरेज के दौरान अश्लील आवाजें सुनाई दी हैं. ऑप इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक बीबीसी ने इस संबंध में माफी भी मांगी है.

खबरों में दावा किया जा रहा है कि FA कप के मैच के आगाज़ से पहले 'मैच ऑफ द डे' के दौरान अश्लील फिल्म की आवाज़ें सुनाई दीं. ये आवाज कई मिनट तक चलती रही. The Herald में छपी एक खबर के मुताबिक प्रस्तुतकर्ता गैरी लिनेकर वॉल्वरहैम्प्टन वांडरर्स और लिवरपूल के बीच एफए कप मैच से पहले पंडित एलन शियरर का परिचय दे रहे थे. इसी दौरान कुछ आपत्तिजनक दूसरी आवाज़ें सुनाई देनें लगी.

सपा नेता की बेटी को भगाकर ले गया 47 वर्षीय BJP नेता, भाजपा ने किया पार्टी से बाहर

Someone at BBC is losing their job pic.twitter.com/G2sGEkKJ7O — Whucentre (@whucentre) January 17, 2023

टीवी पर मौजूद मेज़बान और मेहमान दोनों इन आवाजों के सुन पा रहे थे और इन्होंने इस संबंध में बातचीत भी की. प्रजेंटर लिनेकर ने इस संबंध में कहा,"मुझे नहीं पता कि कौन शोर कर रहा है." वो आगे कहते हैं कि यह थोड़ा शोर है, मुझे लगता है कि कोई किसी के फोन पर कुछ भेज रहा है या कुछ और..." इस बारे में लिनेकर ने टेप चिपके एक फोन की तस्वीर शेयर की और ट्वीट में लिखा,"खैर, हमने इसे सेट के पीछे टेप किया हुआ पाया. तोड़फोड़ के रूप में यह काफी मनोरंजक था."

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker (@GaryLineker) January 17, 2023

ऑप इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक बाद में यूट्यूब प्रैंकस्टर डेनियल जार्विस ने इस घटना की जिम्मेदारी ली. उन्होंने यूट्यूब एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा,"हाँ, यह मैं ही था जिसने बीबीसी मैच ऑफ़ द डे को सेक्स फोन के साथ प्रैंक किया. वीडियो जल्द ही आ रहा है." खबर में बताया गया कि यूट्यूबर जार्विस को भारतीय क्रिकेट टीम के कई मैचों में मैदान में घुसते हुए भी देखा गया था.

Yes, it was me that pranked the BBC Match of the Day with the sex Phone :) The video coming soon!!!! @BMWJARVO best prankster ever!!!! pic.twitter.com/0kVE1jlvAI — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023

ZEE SALAAM LIVE TV