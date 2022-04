गांजा पीने की लत छुड़ाने का ये है सबसे नायाब तरीका; मां ने बेटे पर आजमाया ये नुस्खा !

हैदराबादः तेलंगाना में एक महिला ने अपने बेटे को गांजा (भांग) की लत के लिए दंडित करने के लिए उसे पोल से बांधने के बाद उसकी आंखों में मिर्च पाउडर रगड़ दिया. तेलंगाना के सूयार्पेट जिले के कोडाद में हुई इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अपने 15 साल के बेटे के गांजे की लत से परेशान महिला ने पोल से उसे बांध दिया. वह इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर रगड़ दिया.

A woman in #Telangana rubbed chilli powder in her son's eyes after tying him to a pole to punish him for his ganja (cannabis) addiction. pic.twitter.com/RYr1OsTyYa

— IANS (@ians_india) April 4, 2022