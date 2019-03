YSR Congress Party releases full list of candidates for Lok Sabha election, Assembly poll in Andhra Pradesh

The Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP), the main opposition in Andhra Pradesh, on Sunday released the full list of its candidates for 25 Lok Sabha and 175 Assembly constituencies. The state goes to poll on April 11.

TDP leaders former MP Vanga Geeta, Adala Prabhakar Reddy and MLC Magunta Srinivasulu Reddy, all who joined the party on Saturday evening, are being fielded from Kakinada seat, Nellore seat and Ongole Lok Sabha seat respectively. Reddy was selected as the TDP candidate for Nellore Rural Assembly seat on Thursday but he joined YSRCP.

Modugula Venugopal Reddy, the TDP MLA who recently joined the YSRC, has been selected as the candidate for the Guntur Lok Sabha seat while former minister B Durga Prasad, who also defected from the TDP, has been chosen for the Tirupati (SC) seat.

Of the 25 Lok Sabha candidates, seven were from backward classes, four Scheduled Castes (SC) and one Scheduled Tribe, news agency PTI reported quoting the YSRCP chief. He added that among the Assembly candidates, 41 belong to the backward classes and five to the Muslim community. Only two candidates, who were elected as party MPs in 2014, have been re-nominated, while for the remaining 23 seats, the YSRC has chosen new nominees.

Incidentally, Butta Renuka from Kurnool, who returned to the YSRC after TDP denied her either a Lok Sabha or an Assembly ticket, has not been selected by the YSRCP either. The party dropped Mekapati Rajamohan Reddy and YV Subba Reddy, who represented Nellore and Ongole constituencies respectively, while Vara Prasad, who was Tirupati MP, has now been fielded for the from Gudur (SC) Assembly constituency.

TDP MP Pandula Ravindra Babu, who joined the YSRC recently, has also been denied a ticket. Anakapalli MP M Srinivasa Rao, another defector, however, has been given the Bhimili Assembly ticket of his choice. Rao was first elected to the Assembly from Bhimili in 2009.

Potluri Vara Prasad (PVP), who is making his political debut, will be the candidate from Vijayawada parliamentary constituency. A former inspector of police, Gorantla Madhav, who had a feud with TDP MP J C Diwakar Reddy in Anantapuramu district, has been fielded from Hindupur Lok Sabha segment.

YSRCP chief YS Jaganmohan Reddy released the list after paying homage to his late father and former chief minister Y S Rajasekhara Reddy at their family estate in Kadapa district.

In 2014, the YSRC won eight Lok Sabha seats in Andhra Pradesh.

List of 25 candidates for Lok Sabha election:

1. Kadapa-Y.S Avinash Reddy

2. Rajampeta-PV Midhun Reddy

3. Chittor - Reddappa

4. Tirupati - Balle Durgaprasad

5. Hindpur -Gorantla Madhav

6. Anantpur Tallari Rangaiah

7. Kurnool DR Sanjeev Kumar

8. Nandyal - P Brahmananda Reddy

9. Nellore Adala prabhhakar reddy

10. Ongole Magunta Srinivas Reddy

11. Bapatla Nandigama Suresh

12. Narasaraopeta Lavu Krishna Devarayulu

13. Guntur -Modugula Venugopal Reddy

14. Machilipatnam - Bala Souri

15. Vijayawada -P Vara Prasad (PVP)

16. Eluru Kotagiri Sridhar

17. Narsapuram Raghuram Krishnam Raju

18. Rajahmundry Mangana Bharath

19. Kakinada -Vanga Geetha

20. Amalapuram -Chinta Anuradha

21. Anakapalli -Kandregula Venkata Satyavathi

22. Visakhapatnam MVV Satyanarayana

23. Vizianagaram-Bellani Chandrasekhar

24. Srikakulam -Duvvada Srinivas

25. Aruku -Goddeti Madhavi

List of 175 candidates for assembly election:

District Constituency Candidate Name

1 Kadapa JAMMALAMADUGU M Sudheer Reddy

2 Kadapa PRODDATUR Rachamallu Siva Prasad Reddy

3 Kadapa MYDUKUR Raghu Rami Reddy Settipally

4 Kadapa KAMALAPURAM Pochimareddy Ravindranatha Reddy

5 Kadapa BADVEL (SC) Gunthoti Venkata Subbaiah

6 Kadapa KADAPA Amzath Basha Shaik Bepari

7 Kadapa PULIVENDULA Jagan Mohan Reddy Y.S.

8 Kadapa RAJAMPET Meda Venkata Mallikarjuna Reddy

9 Kadapa KODUR (SC) Koramutla Sreenivasulu

10 Kadapa RAYACHOTI Gadikota Srikanth Reddy

11 Chittoor KUPPAM K. Chandramouli

12 Chittoor NAGARI R.K. Roja Selvamani

13 Chittoor CHANDRAGIRI Chevireddy Bhaskar Reddy

14 Chittoor CHITTOOR "Arani Srinivasulu

(Jangalapalli Srinivasulu)"

15 Chittoor PUTHALAPATTU (SC) Ms Babu

16 Chittoor G.D.NELLORE (SC) K Narayana Swamy

17 Chittoor PALAMANER N Venkataih Gowda

18 Chittoor PILERU Chinthala Ramachandra Reddy

19 Chittoor MADANAPALLE Nawaz Basha

20 Chittoor THAMBALLAPALLE Peddireddy Dwarakanath Reddy

21 Chittoor PUNGANUR P. Ramachandra Reddy

22 Chittoor TIRUPATI Bhumana Karunakar Reddy

23 Chittoor SRIKALAHASTI Biyyapu Madhusudhan Reddy

24 Chittoor SATYAVEEDU (SC) K Adimulam

25 Anantapur TADPATRI Kethireddy Peddareddy

26 Anantapur ANANTAPUR URBAN Ananta Venkata Ramireddy

27 Anantapur KALYANDURG K.V.Ushasri Charan

28 Anantapur RAYADURG Kapu Ramachandra Reddy

29 Anantapur SINGANAMALA (SC) Jonnalagadda Padmavathy

30 Anantapur GUNTAKAL Yalla Reddy Gari Venkata Rami Reddy

31 Anantapur URAVAKONDA Y Visweswara Reddy

32 Anantapur HINDUPUR K. Iqbal Ahmed Khan(Ex IG)

33 Anantapur RAPTADU Thopudurthi Prakash Reddy

34 Anantapur PENUKONDA Malagundla Sankaranarayana

35 Anantapur DHARMAVARAM Kethi Reddy Venkata Rami Reddy

36 Anantapur MADAKASIRA (SC) M. Thippeswamy

37 Anantapur KADIRI Dr.P.V.Sidda Reddy

38 Anantapur PUTTAPARTHI Duddukunta Sreedhar Reddy

39 Kurnool ADONI Y Sai Prasad Reddy

40 Kurnool KURNOOL Hafeez Khan

41 Kurnool YEMMIGANUR K. Chenna Kesava Reddy

42 Kurnool PATTIKONDA K Sreedevi

43 Kurnool ALUR P. Jayaram Alias Gummanur Jayaram

44 Kurnool MANTRALAYAM Y. Bala Nagi Reddy

45 Kurnool KODUMUR (SC) Dr.Sudhakar Babu

46 Kurnool NANDYAL Shilpa Ravichandra Reddy

47 Kurnool ALLAGADDA Gangula Bijendranath Reddy

48 Kurnool BANAGANAPALLE Katasani Rami Reddy

49 Kurnool SRISAILAM Silpa Chakrapani Reddy

50 Kurnool PANYAM Katasani Ram Bhupal Reddy

51 Kurnool DHONE Buggana Rajendra Nath

52 Kurnool NANDIKOTKUR (SC) Arthur

53 Nellore KAVALI Ramireddy Pratap Kumar Reddy

54 Nellore NELLORE CITY Anil Kumar Yadav Poluboina

55 Nellore UDAYAGIRI Chandra Sekhar Reddy Mekapati

56 Nellore KOVUR Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy

57 Nellore NELLORE RURAL Kotamreddy Sridhar Reddy

58 Nellore ATMAKUR Mekapati Goutham Reddy

59 Nellore VENKATAGIRI Anam Ramanarayana Reddy

60 Nellore GUDUR (SC) Varaprasad

61 Nellore SARVEPALLI Kakani Govardhan Reddy

62 Nellore SULLURPETA (SC) Sanjeevaiah Kiliveti

63 Prakasam CHIRALA Amanchi Krishna Mohan

64 Prakasam PARCHUR Daggupati Venkateswar Rao

65 Prakasam SANTHANUTHALAPADU (SC) Tjr Sudhakar Babu

66 Prakasam ADDANKI Bachina Chenchu Garataiah

67 Prakasam KANDUKUR Maheedhar Reddy Manugunta

68 Prakasam KONDAPI (SC) Dr M Venkaiah

69 Prakasam ONGOLE Balineni Srinivasa Reddy

70 Prakasam DARSI Maddisetty Venugopal

71 Prakasam MARKAPURAM Kp Nagarjuna Reddy

72 Prakasam KANIGIRI Burra Madhusudana Yadav

73 Prakasam YERRAGONDAPALEM (SC) Dr. Suresh Audimulapu

74 Prakasam GIDDALUR Anna Venkata Rambabu

75 Guntur REPALLE Mopidevi Venkata Ramana Rao

76 Guntur VEMURU (SC) Merugu Nagarjuna

77 Guntur BAPATLA Kona Raghupathi

78 Guntur MANGALAGIRI Alla Rama Krishna Reddy

79 Guntur PONNURU Killari Rosaiah

80 Guntur TADIKONDA (SC) Undavalli Sridevi

81 Guntur GUNTUR WEST Chandragiri Yesuratnam

82 Guntur TENALI Annabattuni Siva Kumar

83 Guntur PRATHIPADU (SC) Sucharita Mekathoti

84 Guntur GUNTUR EAST Mohammad Musthafa Shaik

85 Guntur PEDDAKURAPADU Namburi Shankar Rao

86 Guntur CHILAKALURIPET Vidadala Rajini

87 Guntur SATTENAPALLI Ambati Rambabu

88 Guntur VINUKONDA Bolla Brahmanaidu

89 Guntur NARASARAOPET Gopireddy Srinivasa Reddy

90 Guntur MACHERLA Ramakrishna Reddy Pinnelli

91 Guntur GURAZALA Kasu Mahesh Reddy

92 Krishna NUZVID Meka Venkata Pratap Apparao

93 Krishna KAIKALUR Dulam Nageshwara Rao

94 Krishna GANNAVARAM Yarlagadda Venkata Rao

95 Krishna PENAMALURU Kolusu Partha Sarathy

96 Krishna PEDANA Jogi Ramesh

97 Krishna MACHILIPATNAM Perni Venkatramaiah (Nani)

98 Krishna AVANIGADDA Ramesh Babu Simhadri

99 Krishna PAMARRU (SC) Kailey Anil Kumar

100 Krishna GUDIVADA Kodali Sri Venkateswara Rao (Nani)

101 Krishna VIJAYAWADA EAST Boppana Bhav Kumar

102 Krishna NANDIGAMA (SC) Monditoka Jagan Mohan Rao

103 Krishna JAGGAYYAPETA Udaya Bhanu Samineni

104 Krishna VIJAYAWADA CENTRAL Malladi Vishnu Vardhan Alias Malladi Vishnu

105 Krishna MYLAVARAM Vasanta Krisnha Prasad

106 Krishna TIRUVURU (SC) Kokkiligadda Rakshana Nidhi

107 Krishna VIJAYAWADA WEST Velampalli Srinivasa Rao

108 West Godavari DENDULURU Kotaru Abbayya Chowdary

109 West Godavari ELURU Alla Kali Krishna Srinivas (Nani)

110 West Godavari CHINTALAPUDI (SC) Vr Elizah

111 West Godavari UNGUTURU Puppala Srinivasa Rao

112 West Godavari POLAVARAM (ST) Tellam Balaraju

113 West Godavari UNDI Pvl Narasimha Raju

114 West Godavari TANUKU Karumuri Venkata Nageswara Rao

115 West Godavari PALAKOLLU Chavatapalli Satyanarayana Murthy (Dr. Babji)

116 West Godavari BHIMAVARAM Srinivas Grandhi

117 West Godavari ACHANTA Cherukuwada Sri Ranganatha Raju

118 West Godavari T.P.GUDEM Kottu Satyanarayana

119 West Godavari NARASAPURAM Mudunuri Prasad Raju

120 West Godavari NIDADAVOLE Gs Naidu

121 West Godavari KOVVUR (SC) Vanita Taneti

122 West Godavari GOPALAPURAM (SC) Talari Venkatrao

123 East Godavari MANDAPETA Subhaschandrabose Pilli

124 East Godavari R.C.PURAM Srinivasa Venu Gopala Krishna Chelluboyina

125 East Godavari GANNAVARAM (SC) Chittibabu Kondeti

126 East Godavari KOTHAPETA Chirla Jaggireddy

127 East Godavari AMALAPURAM (SC) Viswarupu Pinipe

128 East Godavari MUMMIDIVARAM Ponnada Venkata Satish Kumar

129 East Godavari RAZOLE (SC) Bonthu Rajeswara Rao

130 East Godavari RAMPACHODAVARAM (ST) Nagulapalli Dhanalakshmi

131 East Godavari KAKINADA CITY Dwarampudi Chandra Sekhara Reddy

132 East Godavari PEDDAPURAM Thota Vani

133 East Godavari KAKINADA RURAL Kurasala Kanna Babu

134 East Godavari PRATHIPADU Sri Purna Chandra Prasadu Parvata

135 East Godavari PITHAPURAM Dorababu Pendem

136 East Godavari JAGGAMPETA Jyothula Chantibabu

137 East Godavari TUNI Ramalingeswara Rao Dadisetti (Dadisetti Raja)

138 East Godavari RAJAHMUNDRY CITY Suryaprakasa Rao Routhu

139 East Godavari RAJANAGARAM Jakkampudi Raja

140 East Godavari RAJAHMUNDRY RURAL Akula Veerraju

141 East Godavari ANAPARTHY Dr Sathi Suryanarayana Reddy

142 Visakhapatnam ANAKAPALLI Avss Amarnath Gudivada

143 Visakhapatnam PENDURTHI Adeep Raj

144 Visakhapatnam YELAMANCHILI Uppalapati Venkata Ramana Murthy Raju (Kanna Babu Raju)

145 Visakhapatnam NARSIPATNAM Petla Uma Sankar Ganesh

146 Visakhapatnam CHODAVARAM Dharmasri Karanam

147 Visakhapatnam MADUGULA Budi Mutyala Naidu

148 Visakhapatnam PAYAKARAOPET (SC) Golla Babu Rao

149 Visakhapatnam PADERU (ST) Baghyalakshmi

150 Visakhapatnam ARAKU VALLEY (ST) Chetti Palguna

151 Visakhapatnam VISAKHAPATNAM EAST Akaramani Vijaya Nirmala

152 Visakhapatnam VISAKHAPATNAM WEST Vijay Prasad Malla

153 Visakhapatnam VISAKHAPATNAM SOUTH Dronamraju Srinivas

154 Visakhapatnam GAJUWAKA Tippala Nagi Reddy

155 Visakhapatnam VISAKHAPATNAM NORTH Kk Raju

156 Visakhapatnam BHIMILI Muthamsetti Srinivasa ( Avanthi Srinivas)

157 Vizianagaram PARVATHIPURAM (SC) Alajangi Jogarao

158 Vizianagaram SALURU (ST) Rajanna Dora Peedika

159 Vizianagaram KURUPAM (ST) Pamula Pushpa Sreevani

160 Vizianagaram SRUNGAVARAPUKOTA Kudabanda Srinivas

161 Vizianagaram VIZIANAGARAM Kolagatla Veerabhadra Swamy

162 Vizianagaram NELLIMARLA Badukonda Apalanaidu

163 Vizianagaram BOBBILI Sambangi Venkata China Appala Naidu

164 Vizianagaram CHIPURUPALLE Botcha Satyanarayana

165 Vizianagaram GAJAPATHI NAGARAM Botcha Appala Narasayya

166 Srikakulam PALAKONDA (ST) Viswasarayi Kalavathi

167 Srikakulam SRIKAKULAM Dharmana Prasada Rao

168 Srikakulam NARASANNAPETA Dharmana Krishna Dasu

169 Srikakulam TEKKALI Perada Tilak

170 Srikakulam AMADALAVALASA Thammineni Seetharam

171 Srikakulam PATHAPATNAM Reddy Shanti

172 Srikakulam PALASA Seediri Appala Raju

173 Srikakulam ICHCHAPURAM Piriya Sairaj

174 Srikakulam RAJAM (SC) Kambala Jogulu

175 Srikakulam ETCHERLA Gorle Kiran Kumar