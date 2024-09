Planning To Buy A Car? Check Top 25 Best-Selling Cars In India

Top 25 Best-Selling Cars - August 2024: If you're planning to purchase a car, we've compiled a list of the top 25 best-selling cars in India for August 2024. Leading the list is the Maruti Brezza, while the Hyundai Grand i10 Nios holds the final spot (25th).

Top 25 Best-Selling Cars - August 2024

1. Maruti Brezza - 19,190 units (August 2023: 14,572 units, +32%)

2. Maruti Ertiga – 18,580 units (August 2023: 12,315 units, +51%)

3. Hyundai Creta – 16,762 units (August 2023: 13,832 units, +21%)

4. Maruti Wagon R – 16,450 units (August 2023: 15,578 units, +6%)

5. Tata Punch – 15,643 units (August 2023: 14,523 units, +8%)

6. Mahindra Scorpio N + Classic – 13,787 units (August 2023: 9,898 units, +39%)

7. Maruti Swift – 12,484 units (August 2023: 18,653 units, -31%)

8. Maruti Baleno – 12,485 units (August 2023: 18,516 units, -33%)

9. Maruti Fronx – 12,387 units (August 2023: 12,164 units, +2%)

10. Tata Nexon – 12,289 units (August 2023: 8,049 units, +53%)

11. Maruti Eeco – 10,985 units (August 2023: 11,859 units, -7%)

12. Maruti Dzire – 10,627 units (August 2023: 13,293 units, -20%)

13. Kia Sonet – 10,073 units (August 2023: 4,120 units, +144%)

14. Toyota Innova Crysta + HyCross – 9,687 units (August 2023: 8,666 units, +12%)

15. Hyundai Venue – 9,085 units (August 2023: 10,948 units, -17%)

16. Maruti Grand Vitara – 9,021 units (August 2023: 11,818 units, -24%)

17. Mahindra XUV700 – 9,007 units (August 2023: 6,512 units, +38%)

18. Mahindra XUV300 – 9,000 units (August 2023: 4,992 units, +80%)

19. Maruti Alto – 8,546 units (August 2023: 9,603 units, -11%)

20. Hyundai Exter – 6,632 units (August 2023: 7,430 units, -11%)

21. Kia Seltos – 6,536 units (August 2023: 10,698 units, -39%)

22. Toyota Hyryder – 6,534 units (August 2023: 4,121 units, +59%)

23. Mahindra Bolero – 6,494 units (August 2023: 9,027 units, -28%)

24. Kia Carens – 5,881 units (August 2023: 4,359 units, +35%)

25. Hyundai Grand i10 Nios – 5,365 units (August 2023: 7,306 units, -27%)