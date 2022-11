Black thread astro tips: ये लोग बिल्कुल भी न पहनें हाथ-पैर में काला धागा, लाभ की जगह होगा नुकसान; खाली हो जाएगी तिजोरी

Wearing black thread rules: काला धागा ज्‍यादातर लोग पहनते हैं, क्‍योंकि समाज में इस तरह की मान्‍यता है कि ये धागा बुरी नजर से बचाता है. इसके अलावा ये शनि देव के प्रकोप से भी बचाता है और नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इस धागे को धारण करने से बचना चाहिए क्‍योंकि काला धागा हर किसी के लिए शुभ परिणाम नहीं देता यानी जरूरी नहीं कि अगर कोई काला धागा पहन रहा है तो उसे नजर नहीं लगेगी या वह बुरी शक्तियों से प्रभावित नहीं होगा. अगर आप भी काला धागा धारण करते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए.

इन लोगों को काला धागा धारण नहीं करना चाहिए (Who Should Not Wear Black Thread)

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोगों को काला धागा धारण नहीं करना चाहिए क्‍योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल को माना जाता हैं और मंगल का रंग लाल होता है. ऐसी मान्‍यता है कि काले रंग से मंगल ग्रह की शत्रुता होती है. इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को काला धागा नहीं बांधना चाहिए. इस वजह से इस राशि के जातकों पर उल्टा और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

मेष राशि

मेष राशि का स्वामी भी मंगल ही होता है. इस वजह से मेष राशि के जातकों को भी काला धागा पहनना फलदायक नहीं होता है और इसका उल्‍टा प्रभाव भी पड़ सकता है. अगर फिर भी इन राशियों के लोग काला धागा धारण करते हैं तो उन्‍हें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं.

किस तरह का नुकसान होगा

मान्‍यताओं के मुताबिक, इन लोगों को धन हानि, मान हानि का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा स्वास्थ हानि भी हो सकती है. परिवार में भी अशांत वातावरण बन सकता है.

काला धागा पहनने के नियम जान लीजिए (Wearing Black Thread Rules)

जिस हाथ में काला धागा बांध रखा है, उसमें किसी दूसरे रंग का धागा बांधना अशुभ माना जाता है, फिर चाहे वो कलावा ही क्यों न रहे.

काला धागा धारण करने का सबसे शुभ दिन शनिवार माना जाता है. ऐसे में जब भी आप काला धागा बांधें तो शनिवार के दिन बांधें.

