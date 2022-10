Broom Vastu Tips: जरूर जान लें झाड़ू पोंछा लगाने के ये नियम, रोकने से भी नहीं रुकेगी धन वर्षा!

How to keep Jhadu in Home: हर घर में साफ-सफाई के लिए झाड़ू-पोंछे का इस्‍तेमाल होता है. पुराणों में झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्‍मी से जुड़ा हुआ बताया गया है. यदि झाड़ू खरीदने या इसके इस्‍तेमाल करने में कोई गलती की तो मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं. वास्‍तु शास्‍त्र में झाड़ू-पोंछे को लेकर कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जिनका पालन जरूर करना चाहिए.

झाड़ू और पोंछे को लेकर पालन करें ये नियम

- घर हो या दफ्तर झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगाना चाहिए. इसी तरह शाम के समय भी झाड़ू न लगाएं. इससे मां लक्ष्‍मी नाराज हो जाती हैं. कभी भी रात के अंधेरे में झाड़ू लगाने की गलती बिल्‍कुल न करें. क्‍योंकि शाम के समय के बाद ही मां लक्ष्‍मी का घर में आगमन होता है. घर में बरकत होती है और सकारात्‍मकता आती है.

- कभी भी झाड़ू खुले स्‍थान पर न रखें. झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें या ऐसी जगह पर रखें जहां से किसी बाहरी व्‍यक्ति को झाड़ू न दिखे.

- किचन में या तिजोरी के पास झाड़ू न रखें. इससे मां अन्‍नपूर्णा और मां लक्ष्‍मी नाराज होती हैं. इससे घर में गरीबी और नकारात्‍मकता आती है.

- कभी भी गाय या किसी भी जानवर को झाड़ू से न मारें. यह अपशकुन का कारण बनता है.

- जब भी घर को कोई सदस्‍य किसी काम के लिए घर से बाहर निकले तो तुरंत झाड़ू न लगाएं. ऐसा करने से उस व्‍यक्ति को काम में असफलता मिलती है.

- पोंछे का इस्‍तेमाल करने के बाद उसे हमेशा धोकर सुखाएं. पोंछा कभी भी गंदा न रखें.

- झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें. ना ही झाड़ू में कभी पैर मारें. यदि गलती से पैर लग जाए तो मां लक्ष्‍मी से माफी मांगें.

- झाड़ू कभी भी शनिवार के दिन न खरीदें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

